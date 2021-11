Deutsche ringen Serben in Innsbruck 2:1 nieder

Die Entscheidung in Gruppe F beim Davis-Cup-Finalturnier in Innsbruck fällt erst am Schlusstag: Deutschland schaffte am späten Samstagabend in der Olympiaworld auch ohne Alexander Zverev den Sieg über Serbien. Auch der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic, der zuvor im Einzel zum 1:1 ausgeglichen hatte, konnte gemeinsam mit Nikola Cacic die Niederlage nicht verhindern. Kevin Krawietz/Tim Pütz besiegten Cacic/Djokovic nach 2:16 Stunden mit 7:6(5),3:6,7:6(5).