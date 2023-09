Tennis Djokovic führt Serbien ins Davis-Cup-Viertelfinale

US Open-Sieger Djokovic jubelte auch im Davis Cup Foto: APA/Reuters

F ünf Tage nach seinem Triumph bei den US Open ist Superstar Novak Djokovic erfolgreich auf den Tennisplatz zurückgekehrt. Der Grand-Slam-Rekordturniersieger fixierte am Freitag im Davis Cup die 2:0-Führung von Serbien gegen Spanien und damit den Aufstieg ins Viertelfinalturnier, das im November in Malaga ausgetragen wird. Bei Spanien fehlte Jungstar Carlos Alcaraz, der seinem Körper eine Pause gab.

Nach dem 6:4,6:4 von Laslo Djere gegen Albert Ramos-Vinolas trotzte Djokovic den heißen und schwülen Bedingungen in Valencia und setzte sich gegen Alejandro Davidovich Fokina mit 6:3,6:4 durch, wodurch das Doppel unbedeutend wurde. Im zweiten Satz machte der 36-Jährige dabei einen 1:4-Rückstand wett. "Ich bin auf Wolke sieben, wie ihr euch vorstellen könnt nach all dem, was zuletzt auf dem Tenniscourt passiert ist", sagte Djokovic, der mit Serbien den zweiten Davis-Cup-Titel nach 2010 anstrebt. "Zu Saisonbeginn habe ich gesagt, dass die Grand Slams und Einsätze für mein Land meine Prioritäten sind. Das Ziel ist erreicht, wir sind unter den letzten Acht. Hoffentlich können wir weiter in die richtige Richtung gehen", sagte der Weltranglisten-Erste. In der Gruppe C steht neben Serbien auch Tschechien als Aufsteiger fest.