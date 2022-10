Djokovic gewinnt zweiten ATP-Titel in Folge: Sieg in Astana

Werbung

Für Djokovic war es der 90. Turniersieg seiner Karriere. Vier Spieler liegen in dieser Statistik noch vor ihm: Jimmy Connors (109), Roger Federer (103), Ivan Lendl (94) und Rafael Nadal (92). Mit dem Sieg hat Djokovic die Top 20 in der Weltrangliste per Jahresende sowie damit auch die Teilnahme an den ATP-Finals in Turin sicher. Aufgrund seines Wimbledon-Titels bzw. als aktueller Grand-Slam-Sieger reicht Djokovic für die Teilnahme am Saison-Finalturnier eine Platzierung in den ersten 20.

Beim ATP-500-Turnier in Tokio hatte zuvor in einem Duell zweier Teilnehmer am kommenden Wien-Event Taylor Fritz das reine US-Finale gegen Frances Tiafoe mit 7:6(3),7:6(2) gewonnen. Fritz schiebt sich damit im ATP-Ranking vom elften auf den neunten Rang. Zuvor hat Fritz in diesem Jahr auch die Turniere in Indian Wells (Finalsieg über Rafael Nadal) sowie Eastbourne gewonnen.

Auf der WTA-Tour setzte sich in Monastir (Tunesien) die als Nummer 5 gesetzte Belgierin Elise Mertens gegen die Französin Alize Cornet klar mit 6:2,6:0 durch.