Tennis Djokovic holt Turniersieg in Tel Aviv

Djokovic triumphierte in Tel Aviv Foto: APA/sda

I m ersten ATP-Turnier seit seinem Wimbledon-Sieg hat sich Tennisstar Novak Djokovic in alter Stärke präsentiert. Der Serbe feierte beim Hallenturnier in Tel Aviv seinen 89. ATP-Titel. Im Finale ließ Djokovic dem als Nummer zwei gesetzten Kroaten Marin Cilic, der im Achtelfinale Dominik Thiem bezwungen hatte, mit 6:3,6:4 keine Chance und blieb in der israelischen Metropole ohne Satzverlust.