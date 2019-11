Djokovic mit Serbien im Davis-Cup-Viertelfinale .

Nach Gastgeber Spanien mit Rafael Nadal hat auch Serbien mit Novak Djokovic das Viertelfinale der Davis-Cup-Finalrunde in Madrid erreicht. Die Serben bezwangen Frankreich dank der Siege in den Einzelpartien mit 2:1. Damit schied nach Titelverteidiger Kroatien auch der Vorjahresfinalist aus. Djokovic gab auch in seinem zweiten Match keinen Satz ab, er besiegte Benoit Paire 6:3,6:3.