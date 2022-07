Tennis Djokovic über Finalgegner Kyrgios: "Respektiere ihn sehr"

Djokovic strebt nächsten Wimbledon-Titel an Foto: APA/dpa

A us Sicht von Novak Djokovic hat sich das früher angespannte Verhältnis zu Nick Kyrgios auch durch dessen Unterstützung in der Impf-Debatte verbessert. "Als es für mich wirklich schwer war in Australien, war er einer der wenigen Spieler, die sich öffentlich geäußert und mich unterstützt haben und mir beigestanden sind", sagte der Serbe vor dem Wimbledon-Finale gegen den Australier am Sonntag. "Das ist etwas, was ich wirklich schätze. Ich respektiere ihn sehr dafür."