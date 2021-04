Der Serbe Djokovic setzte sich am Mittwoch in der zweiten Runde 6:4,6:2 gegen den aufstrebenden Südtiroler Jannik Sinner durch, der vor zwei Wochen in Miami im Finale gestanden war. Der Australian-Open-Champion ist in diesem Jahr mit zehn Siegen noch ungeschlagen.

Nadal, der im Fürstenturm mit elf Triumphen Rekordsieger ist, deklassierte den Argentinier Federico Delbonis mit 6:1,6:2.