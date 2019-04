Nach der frühen Niederlage in Indian Wells setzte sich der als Nummer eins gesetzte Serbe an der Cote d'Azur im Zweitrunden-Duell mit dem 35-jährigen Deutschen mit 6:3,4:6,6:4 durch.

Der Russe Karen Chatschanow, der ein möglicher Viertelfinalgegner von Dominic Thiem war, verlor hingegen als Nummer acht gegen den Italiener Lorenzo Sonego (ATP-96.) mit 6:7,4:6.

Thiem startete indes erfolgreich in das Turnier. Im niederösterreichischen Doppel mit Jürgen Melzer setzte sich Thiem in der ersten Runde gegen Kohlschreiber und Fernando Verdasco (GER/ESP) mit 6:4,7:5 durch.

Für Thiem war es eine gelungene Generalprobe für den ersten Einzel-Einsatz am Mittwoch (4. Spiel nach 11.00 Uhr) gegen den Kitzbühel-Sieger Martin Klizan (SVK), gegen den er mit 1:3 eine negative Bilanz aufweist. Melzer schloss an seinen Titelgewinn (mit dem Kroaten Franko Skugor) in der Vorwoche in Marrakesch an.