Nach knapp dreieinhalb Stunden und deutlich nach Mitternacht verwertete Djokovic seinen ersten Matchball zum 5:7, 6:2, 6:2, 6:3, womit er in Flushing Meadows zum zwölften Mal im Halbfinal steht. Bereits im Viertelfinale in Roland Garros sowie im Finale von Wimbledon hatte die Weltnummer 1 Berrettini in vier Sätzen geschlagen.

Spannend war nur der spektakuläre erste Durchgang verlaufen, der 78 Minuten dauerte und den Berrettini dank seinem einzigen Break mit 7:5 gewann. Danach übernahm Djokovic die Kontrolle der Partie, schaffte in den Sätzen 2 bis 4 jeweils früh ein Break und blieb bei den eigenen Aufschlagspielen unangetastet.

Mit seinem bisher besten Auftritt in diesem Jahr in New York untermauerte Djokovic seine Favoritenrolle auf den Titel. Es wäre der 21. an einem Grand-Slam-Turnier, womit er Roger Federer und Rafael Nadal überholen würde. Im Halbfinal wartet allerdings der Deutsche Alexander Zverev, gegen den Djokovic im Halbfinal des Olympia-Turniers in Tokio seine bisher letzte Niederlage erlitten hat.

Bei den Tennis-Damen komplettierte Maria Sakkari (WTA 18) die Halbfinals. Die 26-jährige Griechin gewann das Duell gegen Karolina Pliskova (WTA 4) aus Tschechien 6:4, 6:4. Im Halbfinale trifft Sakkari, die bereits am French Open in Paris die Runde der letzten vier erreicht hat, auf die britische Qualifikantin Emma Raducanu, die Bezwingerin von Belinda Bencic.