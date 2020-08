Djokovic zog bei US-Open-Generalprobe ins Endspiel ein .

Novak Djokovic ist in diesem Jahr einfach nicht zu bezwingen. Der Serbe zog am Freitag mit einem harterkämpften 4:6,6:4,7:6(0)-Erfolg gegen den Spanier Roberto Bautista Agut ins Endspiel des aufgrund der Coronavirus-Pandemie von Cincinnati nach New York verlegten Masters-1000-Tennis-Turnier ein. Finalgegner ist am Samstag der Kanadier Milos Raonic, der Stefanos Tsitsipas mit 7:6(5),6:3 besiegte.