Tennis Dominic Thiem in Tel Aviv im Achtelfinale

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Thiem schaffte in Tel Aviv Einzug ins Achtelfinale Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

D ominic Thiem ist beim ATP-250-Hartplatz-Tennis-Turnier in Tel Aviv ins Achtelfinale eingezogen. Der mit einer Wildcard ausgestattete Lichtenwörther setzte sich am Montag in der Auftaktrunde gegen den Serben Laslo Djere nach 2:42 Minuten und hartem Kampf mit 5:7,7:6 (3),6:4 durch und trifft nun in der Runde der letzten 16 auf den wiedererstarkten Kroaten Marin Cilic, der zum Auftakt ein Freilos hatte.