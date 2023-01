Tennis Erneute Niederlage von Nadal bei United Cup in Australien

Der Spanier braucht Matchpraxis Foto: APA/Reuters/dpa

T ennisstar Rafael Nadal hat auch sein zweites Match beim neuen United Cup in Australien verloren. Der Spanier unterlag am Montag in Sydney Lokalmatador Alex de Minaur mit 6:3,1:6,5:7. Zuvor hatte der 22-fache spanische Grand-Slam-Champion bereits gegen den Briten Cameron Norrie das Nachsehen gehabt. Der 36-Jährige, der bei den in zwei Wochen beginnenden Australian Open in Melbourne seinen Titel vom Vorjahr verteidigen will, blieb aber optimistisch.