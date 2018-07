Federer im Wimbledon-Viertelfinale gegen Anderson out .

Tennis-Ass Roger Federer muss seinen Traum vom neunten Titel in Wimbledon vorerst begraben. Der Rekordsieger des Rasenklassikers in London musste sich in seinem Viertelfinale am Mittwoch Kevin Anderson trotz Zweisatzführung in einem Fünfsatzkrimi 2:6,6:7(5),7:5,6:4,13:11 geschlagen geben. Im Semifinale steht neben Anderson auch der Serbe Novak Djokovic, der den Japaner Kei Nishikori niederrang.