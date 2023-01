Tennis Grabher beginnt in Auckland gegen Tschechin Martincova

Grabher startet in Auckland in die Saison Foto: APA/BARBARA GINDL/Archiv

D ie 26-jährige Julia Grabher startet am Montag beim mit 259.303 Dollar dotierten WTA-Hartplatzturnier in Auckland (Neuseeland) in das Tennisjahr, ihre Erstrundengegnerin ist die Tschechin Tereza Martincova (3. Partie nach 03.00 MEZ). Ihr bisher einziges Match gegen die nun 28-Jährige hat Grabher 2016 in Leipzig gewonnen. Österreichs Nummer eins steht in der Weltrangliste auf Platz 82, Martincova auf 71.