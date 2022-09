Tennis Grabher meistert bei WTA-125-Turnier in Budapest Starthürde

Lesezeit: 2 Min

Grabher beendete die am Montag unterbrochene Partie erfolgreich Foto: APA/BARBARA GINDL

J ulia Grabher ist am Dienstag ins Achtelfinale des WTA-125-Tennis-Turniers in Budapest eingezogen. Die Nummer 99 der Welt behielt gegen die Ungarin Timea Babos mit 6:3,6:4 die Oberhand. Die Partie hatte am Montag beim Stand von 2:2 im zweiten Satz wegen Regens unterbrochen werden müssen. Die Fortsetzung dauerte nicht lange. Nach etwas weniger als eineinhalb Stunden Gesamt-Spielzeit verwertete die 26-jährige Vorarlbergerin ihren Matchball.