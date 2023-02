Tennis Grabher zum Linz-Auftakt gegen US-Amerikanerin Brengle

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Grabher vor erstem WTA-Duell mit Brengle Foto: APA (AFP)

Ö sterreichs Tennis-Nummer eins Julia Grabher bekommt es beim Upper Austria Ladies in Linz in der kommenden Woche zum Auftakt mit der US-Amerikanerin Madison Brengle zu tun. Es ist das erste Duell der Nummer 89 mit der Nummer 80 der Weltrangliste. Die griechische Turnier-Topfavoritin Maria Sakkari trifft auf die Spanierin Muria Parrizas Diaz. Das ergab die Auslosung am Sonntag in Linz.