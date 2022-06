Tennis Haas und Grabher in Wimbledon-Qualifikation ausgeschieden

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Grabher verlor in Wimbledon gleich ihr erstes Spiel Foto: APA/BARBARA GINDL/Archivbild

D er Hauptbewerb des Tennisturniers in Wimbledon findet ohne Österreicherin statt. Julia Grabher und Barbara Haas sind am Dienstag gleich in der ersten Qualifikationsrunde ausgeschieden. Haas musste sich Victoria Jimenez Kasintseva aus Andorra 3:6,3:6 geschlagen geben. Grabher unterlag der einstigen Weltranglistenvierten Yanina Wickmayer aus Belgien mit 4:6,6:7(4).