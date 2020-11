Jürgen Melzer startet am Montag in dritte ATP Finals .

Jürgen Melzer und sein französischer Doppelpartner Edouard Roger-Vasselin starten am Montag (nicht vor 19.00 Uhr/live Sky Sport Austria) in die ATP Finals in London. Das Duo, das am Freitag mit dem Finaleinzug in Sofia die Masters-Teilnahme fixiert hatte, trifft in Gruppe "Bob Bryan" gleich auf die topgesetzten US-Open-Sieger Mate Pavic/Bruno Soares (CRO/BRA). Weitere Pool-Gegner sind Marcel Granollers/Horacio Zeballos (ESP/ARG-4) und John Peers/Michael Venus (AUS/NZL-6).