Tennis Julia Grabher erhält in Linz eine Wildcard

Julia Grabher ist fix beim "Upper Austria Ladies" 2023 dabei/Archiv Foto: APA/BARBARA GINDL

D as in den Februar verlegte Upper Austria Ladies in Linz geht schon in wenigen Wochen über die Bühne. Angeführt wird das Feld beim WTA-250-Turnier von der Griechin Maria Sakkari. Österreichs Nummer 1, Julia Grabher, wird für Österreichs einziges Frauen-Tennis-Turnier auf der Tour eine Wildcard erhalten. Dies wurde bei einem Medientermin am Freitag bekannt. Gespielt wird vom 6. bis 12. Februar nach längerer Zeit wieder im Design Center.