Serena Williams kündigt Rücktritt nach US Open an

Werbung

Williams ist seit knapp fünf Jahren Mutter einer Tochter und gründete eine Investmentgesellschaft. "Ich wünschte mir, dass es noch nicht vorbei ist mit dem Tennis, aber gleichzeitig bin ich bereit für das, was nun kommt."

Ihren ersten von bisher 23 Grand-Slam-Titeln gewann Williams 1999 bei den US Open als 17-Jährige. In der Geschichte weist nur die Australierin Margaret Court mehr Major-Siege auf, sie holte aber die meisten vor der Zulassung von Profis. Die am 29. August beginnende US Open dürften nun für Williams zum Ende einer Ära werden.