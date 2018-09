Keys komplettiert Damen-Halbfinale bei US Open .

Vorjahresfinalistin Madison Keys hat als letzte Spielerin das Damen-Halbfinale bei den US Open der Tennisprofis erreicht. Die Weltranglisten-14. aus den USA gewann am Mittwochabend in New York 6:4, 6:3 gegen die Spanierin Carla Suarez Navarro.