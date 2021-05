Der als Nummer 1 gesetzte Lichtenwörther musste sich beim Turnier in Lyon (ATP250) am Donnerstag dem Briten Cameron Norrie im Achtelfinale nach 65 Minuten sang- und klanglos 3:6,2:6 geschlagen geben.

Nach dem Achtelfinal-Aus beim Masters-1000-Turnier in Rom in der Vorwoche hatte Thiem für Lyon nachgenannt, um noch Matchpraxis für das kommende Grand-Slam-Turnier in Paris zu sammeln. Dieser Plan ging nicht auf, schon im ersten Spiel erwies sich Norrie, die Nummer 49, als zu große Hürde.

Der 25-jährige Linkshänder, der Anfang Mai in Estoril das Finale erreicht hatte, gab sich bei seinem Service keine Blöße. Thiem gelang kein Break, er musste selbst aber jeweils bereits früh seinen Aufschlag abgeben. An einem schlechten Tag Thiems war der erste Satz nach 35 Minuten vorbei und diesmal gelang dem US-Open-Champion der Umschwung nicht mehr. Norrie gelangen Breaks zum 2:1 und 4:1 und er servierte sicher zum 6:2 aus. In den Duellen steht es nun 1:1.