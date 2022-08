Tennis Medwedew bleibt vor US Open auf Nummer-1-Position

Medwedew bleibt zumindest bis US Open Nummer 1 Foto: APA/Reuters

D aniil Medwedew wird die US-Open-Titelverteidigung als Nummer eins in Angriff nehmen. Mit dem Einzug ins Endspiel des ATP-Turniers in Los Cabos bestätigte der Russe am Freitag seine Nummer-1-Position. Diese war in Mexiko in Gefahr, weil er wegen der Invasion Russlands in der Ukraine für das Major-Turnier in Wimbledon gesperrt worden war. Nach einem 7:6(0),6:1 über Miomir Kecmanovic (SRB) trifft er im Kampf um seinen ersten Saisontitel auf den Briten Cameron Norrie.