Medwedew mit einiger Mühe ins Melbourne-Viertelfinale

US-Open-Champion Daniil Medwedew fehlen noch drei Siege zum zweiten Tennis-Grand-Slam-Titel. Bei den Australian Open in Melbourne erreichte der russische Weltranglisten-Zweite am Montag mit einem mühevollen 6:2,7:6(4),6:7(4),7:5 gegen US-Außenseiter Maxime Cressy das Viertelfinale. Im Kampf um den Einzug in die Vorschlussrunde bekommt er es mit dem Kanadier Felix Auger-Aliassime zu tun.