Medwedew nach Erfolg über Zverev im ATP-Finals-Halbfinale

Der 20-jährige Südtiroler traf noch am Abend auf den Polen Hubert Hurkacz. Berrettini hatte schon gegen Zverev am Sonntag beim Stand von 6:7(7),0:1 wegen einer Bauchmuskelverletzung aufgegeben und gab wenige Stunden vor seiner zweiten Partie seine Entscheidung gegen eine weitere Teilnahme bekannt. "Ich bin am Boden zerstört, und ich habe niemals gedacht, dass ich beim wichtigsten Tennis-Event, das jemals in Italien ausgetragen wird, so aufgeben muss", sagte der 25-jährige Wimbledon-Finalist.

Medwedew war im Duell mit Zverev insgesamt der etwas konstantere Spieler, leistete sich weniger Fehler. Der dritte Satz hätte durchaus aber auch ein anderes Ende nehmen können. Zverev ließ bei 5:5 eine Breakchance aus, womit Medwedew weiter im Turnierverlauf ohne Aufschlagverlust ist. Im Tiebreak konnte der 24-jährige Olympiasieger bei 4:6 zwar noch zwei Matchbälle in starker Manier abwehren, Nummer drei dann allerdings nach 2:35 Stunden nicht mehr. Damit triumphierte der US-Open-Champion zum fünften Mal in Folge gegen den Deutschen und liegt nun im Head-to-Head mit 6:5 voran.

"Das war definitiv eines jener Matches, das in Erinnerung bleiben wird", sagte Medwedew. Der Siege fühle sich unglaublich gut an. Auch 2020 waren die beiden beim Saison-Abschlussturnier aufeinandergetroffen, auch da hatte Medwedew (6:3,6:4) die Oberhand behalten.