Tennis Medwedew verpasst in Miami Rückkehr zur Nummer 1

Der Russe verlor im Viertelfinale gegen Hurkacz Foto: APA/dpa/Reuters

Titelverteidiger Hubert Hurkacz hat beim Masters-1000-Turnier in Miami die erhoffte Rückkehr von Daniil Medwedew an die Spitze der Tennis-Weltrangliste verhindert. Der Pole setzte sich am Donnerstag im Viertelfinale gegen den Russen mit 7:6(7),6:3 durch. Im Halbfinale trifft Hurkacz nun entweder auf den Spanier Carlos Alcaraz oder den Serben Miomir Kecmanovic. Im zweiten Halbfinale spielt der Norweger Casper Ruud gegen den argentinischen Überraschungsmann Francisco Cerundolo.