Moritz Thiem spielt in Kitzbühel Doppel mit Massu .

Der Doppelbewerb beim ATP-Tennisturnier in der kommenden Woche in Kitzbühel hat eine überraschende Paarung dazugewonnen. Moritz Thiem tritt mit Nicolas Massu, dem Coach seines Bruder Dominic, an. Der Chilene Massu gewann in der Gamsstadt 2004 das Einzel.