Murray kritisiert Djokovic für Adria-Tour .

Andy Murray hat den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic für dessen unzureichenden Umgang mit den Corona-Regeln während der Adria-Tour kritisiert. "Ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu Novak. In der Nachbetrachtung macht das, was da passiert ist, aber keinen guten Eindruck", sagte die einstige Nummer eins der britischen Tageszeitung "The Times".