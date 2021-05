Nadal erster Finalist bei Masters-Turnier in Rom .

Rafael Nadal ist in das Endspiel des Tennis-Masters-Turniers in Rom eingezogen. Der neunfache Sieger aus Spanien schlug den Überraschungs-Halbfinalisten Reilly Opelka aus den USA am Samstag 6:4,6:4. Im anderen Halbfinale stehen sich am Abend Titelverteidiger Novak Djokovic aus Serbien und der Italiener Lorenzo Sonego gegenüber.