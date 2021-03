Er werde nicht beim Hartplatz-Turnier in Miami (ab 24. März) spielen, teilte der 34-Jährige am Dienstag mit. "Ich muss mich vollständig erholen und bereit für die Sandplatz-Saison in Europa werden", schrieb der Spanier bei Twitter. Aufgrund von Rückenproblemen hatte der Ranglistendritte Anfang März seine Teilnahme am Turnier in Rotterdam abgesagt und auch auf ein Antreten in Dubai diese Woche verzichtet.

Seine bisher letzte Partie bestritt er bei seinem Viertelfinal-Aus bei den Australian Open gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas.