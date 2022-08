Tennis Nadal gibt Comeback bei Masters-Turnier in Cincinnati

Nadal feiert sein Comeback Foto: APA/Reuters

T ennis-Superstar Rafael Nadal wird beim Masters-1000-Turnier in Cincinnati in der kommenden Woche sein Comeback feiern. Das teilte der Spanier am Mittwoch auf seinem Instagram-Account mit. Zuletzt hatte Nadal vor einem Monat in Wimbledon aufgeschlagen, dort aber aufgrund einer Bauchmuskel-Verletzung vor dem Halbfinale zurückziehen müssen. Auch ein Antreten bei den derzeit stattfindenden Canadian Open in Montreal musste der 36-jährige Weltranglistendritte absagen.