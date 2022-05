Tennis Nadal im Rom-Achtelfinale gegen Shapovalov ausgeschieden

Nadal zieht auch in Rom den Kürzeren Foto: APA/AFP

D er langjährige Sandplatzkönig Rafael Nadal ist nach seinem Viertelfinal-Out in Madrid auch in Rom schon früh ausgeschieden. Der nach einer Rippenverletzung um die Rückkehr zur Topform kämpfende Spanier unterlag am Montag in der italienischen Hauptstadt dem Kanadier Denis Shapovalov im Achtelfinale 6:1,5:7,2:6. In Madrid hatte der 35-Jährige gegen Youngster Carlos Alcaraz verloren.