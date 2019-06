Nadal mit Dreisatz-Sieg über Federer ins Paris-Finale .

Rafael Nadal fehlt nur noch ein Sieg zum Dutzend an Roland-Garros-Triumphen. Der 33-jährige Spanier siegte am Freitag in Paris im Gigantenduell mit dem 20-fachen Major-Sieger Roger Federer (SUI-3) bei stürmischen Bedingungen sicher mit 6:3,6:4,6:2. Nadal steht zum zwölften Mal im Endspiel der French Open und spielt am Sonntag in seinem 26. Major-Endspiel um seinen insgesamt 18. Grand-Slam-Titel.