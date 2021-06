Nadal mit Viersatzsieg ins Paris-Halbfinale .

Titelverteidiger Rafael Nadal steht bei den Tennis-French-Open schon wieder im Halbfinale. Auf dem Weg zu seinem 14. Titelgewinn setzte er sich am Mittwoch in Roland Garros gegen den Argentinier Diego Schwartzman 6:3,4:6,6:4,6:0 durch. Nachdem die Nummer zehn des Turniers den Favoriten bis Mitte des dritten Satzes gefordert hatte, gingen die abschließenden neun Games des Matches an Nadal. Er trifft am Freitag auf Novak Djokovic (SRB-1) oder Matteo Berrettini (ITA-9).