Nadal nach 18. Sieg im Jahr im Indian-Wells-Viertelfinale

Trotz Schmerzen im linken Fuß hat Rafael Nadal beim Masters-1000-Turnier in Indian Wells auch sein 18. Einzel in diesem Jahr gewonnen. Der Spanier setzte sich im Achtelfinale am Mittwoch (Ortszeit) mit 7:6(3),7:6(5) gegen Reilly Opelka, die Nummer eins der USA, durch. Im Viertelfinale trifft Nadal schon am Donnerstag auf den Australier Nick Kyrgios, der gegen den erkrankten Italiener Jannik Sinner kampflos weiter kam.

