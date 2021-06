Nadal: Wimbledon und Olympia aus Turnierplan gestrichen .

Rafael Nadal hat seine Teilnahme an den am 28. Juni beginnenden All England Tennis-Championships in Wimbledon ebenso wie an den Olympischen Spielen gestrichen. Der 35-jährige Spanier tut dies, um seinen Körper nach einer anstrengenden Sand-Saison zu schonen und im Hinblick auf seine weitere Karriere. "Ich habe auf meinen Körper gehört und nach Gesprächen mit meinem Team ist es die richtige Entscheidung", so der zweifache Wimbledonsieger Nadal auf Twitter.