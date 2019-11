Nadal zog bei ATP Finals Kopf aus der Schlinge .

Rafael Nadal hat am Mittwoch in einem ähnlich dramatischen Match wie am Abend zuvor Dominic Thiem gegen Novak Djokovic bei den Tennis-ATP-Finals noch den Kopf aus der Schlinge gezogen. Der 33-jährige Spanier stand gegen den Russen Daniil Medwedew bei 1:5 im dritten Satz mit dem Rücken zur Wand, siegte aber noch nach 2:46 Stunden mit 6:7(3),6:3,7:6(4).