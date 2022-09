Tennis Nervöser Federer vor Abschied: "Es wird sicherlich hart"

Nadal und Federer diesmal Seite an Seite Foto: APA/dpa

T ennis-Superstar Roger Federer geht mit großem Respekt in sein letztes offizielles Match. "Ich hoffe, gut da draußen zu sein und natürlich will ich es genießen", sagte der 41-Jährige, "aber es wird sicherlich hart." Federer wird am Freitag (21.30 Uhr/live auf Eurosport) beim Laver Cup in London im Doppel zusammen mit seinem langjährigen Rivalen Rafael Nadal gegen das US-Duo Jack Sock und Frances Tiafoe spielen.