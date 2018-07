Am Samstag startet das ATP-Turnier in Kitzbühel. Mit Topstar Dominic Thiem, Dennis Novak, Jürgen Melzer (Doppel) und Jurij Rodionov (Einzel-Qualifikation) schlagen vier Niederösterreicher in der Gamsstadt auf. Mit Gerald Melzer könnte noch ein fünfter dazukommen. Turnierdirektor Alexander Antonitsch scharrt bereits voller Vorfreude in den Startlöchern. Den Niederösterreichischen Tennisfans gibt er einen Ratschlag: „Schnell noch um Karten bemühen. Heuer könnten wir tatsächlich ausverkauft sein. Auf gut Glück hinfahren, kann schief gehen.“

Vor allem an den Tagen, an denen der Lichtenwörther Lokalmatador Dominic Thiem spielt, wird der Center Court wohl mit knapp 5.000 Zuschauern ausverkauft sein. „Der Vorverkauf verläuft so gut, wie noch nie seit ich das in Kitzbühel mache.“

Antonitsch spürt gerade in Niederösterreich einen wahren Tennisboom: „Derzeit gibt es einen richtigen Trainermangel, weil viele Kinder anfangen. Das hängt natürlich mit Thiem zusammen.“ Antonitsch glaub, dass es künftig ohnehin vermehrt „Vorteil Tennis“ heißen wird: „Studien zeigen uns, dass Einzelsportarten viel mehr im Kommen sind, weil es immer schwieriger wird, für Mannschaftssportarten genügend Kinder zusammenzubringen.“