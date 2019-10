Der 26-Jährige bekommt es nach erfolgreicher Qualifikation in der 1. Runde des mit 711.275 Euro dotierten Hartplatz-Turniers in Stockholm mit dem US-Amerikaner Sam Querrey zu tun. Der liegt als Nummer 50 in der Weltrangliste deutlich vor dem ÖTV-Akteur, der 126. ist.

Es ist das erste Duell der beiden auf der Tour. In der Quali von Stockholm räumte Novak nach dem Serben Viktor Troicki (7:5,6:1) auch den Italiener Gianluca Mager (6:1,7:5) aus dem Weg. Novak überstand 2019 bisher nur in Kitzbühel und Bastaad, wo jeweils im Achtelfinale Endstation war, eine Runde. Größtenteils war der Niederösterreicher allerdings auf Challenger-Ebene im Einsatz.