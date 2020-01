Der 26-jährige Pottendorfer Novak besiegte am Freitag in Melbourne in der zweiten Runde topgesetzt den Slowaken Filip Horansky 6:1,6:4, die 23-jährige Haas (Nr. 32) die Niederländerin Lesley Pattinama Kerkhove 6:4,4:6,6:1.

Um den Aufstieg in den Hauptbewerb geht es für Novak am Samstag gegen den Japaner Hiroki Moriya, für Haas gegen die Belgierin Greet Minnen (jeweils 0.30 Uhr MEZ).

Österreichs bisher einziger Beitrag in den Einzel-Hauptbewerben ist der als Nummer fünf gesetzte Dominic Thiem, der Lichtenwörther startet zu Wochenbeginn gegen den Franzosen Adrian Mannarino.