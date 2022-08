Tennis Novak und Misolic in US-Open-Qualifikation in zweiter Runde

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Filip Misolic gelang ein guter Auftakt in die US-Open-Quali/Archivbild Foto: APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

D er Pottendorfer Dennis Novak und der Steirer Filip Misolic sind am Dienstag (Ortszeit) in New York gegen US-Amerikaner in die zweite Qualifikationsrunde der Tennis-US-Open eingezogen.