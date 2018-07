Nur noch vier Top-Ten-Spieler im Wimbledon-Herrenbewerb .

Die erste Turnierwoche der mit 38,57 Millionen Euro dotierten All England Tennis-Championships in Wimbledon ist Geschichte und das Feld ist in dieser ordentlich durcheinandergewürfelt worden. Bei den Herren sind nach dem Aus des als Nummer vier gesetzten Deutschen Alexander Zverev am Samstag nur noch vier Top-Ten-Spieler im Achtelfinale dabei, bei den Damen gar nur noch zwei.