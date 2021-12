Österreichs Team bei ATP Cup durch Frankreich ersetzt

Die Nicht-Teilnahme des österreichischen Tennis-Teams der Männer am ATP Cup ab diesem Wochenende in Sydney ist am Mittwoch von der ATP bestätigt worden. Nach den Absagen von Dominic Thiem und des erkrankten Dennis Novak war kein Einzelspieler im rot-weiß-roten Aufgebot mit einem Einzelranking unter den Top 250 zu finden, was aber Voraussetzung für das Antreten ist. Als Ersatz-Team für die Österreicher wurde Frankreich nominiert.