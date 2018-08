ÖTV-Herren-Trio in zweiter Quali-Runde der US Open.

Mit dem 7:5,4:6,6:3-Erfolg von Gerald Melzer über Darian King (BAR) zum Auftakt der Qualifikation für die US Open im Tennis stehen drei Österreicher in der zweiten Runde. Der jüngere Melzer-Bruder bekommt es am heutigen Donnerstag in New York mit dem Franzosen Kenny De Schepper zu tun, der sich in Runde eins gegen Jürgen Melzer durchgesetzt hatte.

Sebastian Ofner trifft auf den Südafrikaner Lloyd Harris, Dennis Novak auf den Russen Alexej Vatutin, gespielt wird jeweils als erste Partie ab 17.00 Uhr MESZ. Die Melzer-Partie ist erst als fünfte angesetzt.

Für die Teilnahme an der Hauptrunde sind drei Siege notwendig, nur Dominic Thiem ist in diesem für Österreich fix vertreten.