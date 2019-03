Die 28-jährige Qualifikantin besiegte am Donnerstag beim mit 15.000 US-Dollar dotierten ITF-Turnier in Sharm el-Sheik die Schwedin Marina Yudanov 6:0,6:2. In der Runde der letzten acht bekommt es die frühere Nummer 26 der Welt mit der Ukrainerin Marianna Zakarljuk zu tun.