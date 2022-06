Tennis Profis aus Russland und Belarus dürfen bei US Open starten

Die US Open lassen Profis aus Russland und Belarus zu Foto: APA/dpa

B ei den US Open dürfen im Gegensatz zum Rasen-Klassiker in Wimbledon Tennisprofis aus Russland und Belarus an den Start gehen. Das teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Der Chef des amerikanischen Tennisverbands, Lew Sherr, sagte der Nachrichtenagentur AP, man habe die Sorge, individuelle Athleten ansonsten für Aktionen und Entscheidungen ihrer Regierungen verantwortlich zu machen.