Tennis Qualifikant Jurij Rodionov aus Matzen in erster Stuttgart-Runde out

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Rodionov in erster Stuttgart-Runde ausgeschieden Foto: APA/AFP

F ür Österreichs aktuell bestplatzierten Tennisspieler ist am Dienstag in der ersten Runde des Rasen-Turniers in Stuttgart das Aus gekommen.