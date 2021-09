Ihre Eltern hätten darauf bestanden, dass sie in der intensiven Pandemie-Phase ihre Schullaufbahn positiv abschließen solle. "Danach habe ich jedes Match so gespielt wie mein letztes. So habe ich es den gesamten Sommer angelegt." Die drei Wochen inklusive Qualifikation bei den US Open hat sie sich nur auf die jeweilige Gegnerin und auf sich konzentriert, das habe sie einfach in allen ihren zehn ohne Satzverlust entschiedenen Spielen so gemacht.

Die auf ihren Major-Coup folgenden Auftritte haben beim Teenager Eindruck hinterlassen, insbesondere jener am Montagabend bei der New Yorker Met Gala. Wann sie wieder Turniere bestreiten werde, sei freilich noch offen. Nach den vergangenen intensiven Wochen wolle sie vorerst ein wenig Abstand gewinnen. "Vielleicht kehre ich Anfang nächster Woche zum Training zurück, ich bin mir nicht sicher", meinte die nun Weltranglisten-23. dazu.