Tennis Rafael Nadal kämpft sich bei US Open aus Tief

Nadal verletzte sich bei Sieg gegen Fabio Fognini an der Nase Foto: APA/dpa

Z weitrundenspiele sind in der Regel Routine für Rafael Nadal - doch an dieses Match bei den US Open in New York wird sich der spanische Tennisstar wohl noch lange erinnern. Der 22-malige Grand-Slam-Turniergewinner war bei seinem mühevollen Sieg gegen den Italiener Fabio Fognini eineinhalb Sätze völlig von der Rolle. Doch dann kämpfte sich der 36-Jährige aus dem Tief und dominierte das Geschehen.